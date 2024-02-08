Русская весна
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Русская весна

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Отношения России и Финляндии полностью разрушены, — посол

Отношения России и Финляндии полностью разрушены, — посол

Двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены, выборы нового президента Финляндии не приведут к их улучшению, заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.

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Комментарии
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Наталья Иванова
Если отношения России и Финляндии полностью разрушены - значит пора финам освободить русскую территорию от своего присутствия , а это территория Финляндии. Вам подлецам независимость давали не для того, что бы вы гадили русским.
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19 час.
ИП
Игорь Петров
Чухонцам пора освободить русские территории...
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18 час.

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