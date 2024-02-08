Двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены, выборы нового президента Финляндии не приведут к их улучшению, заявил посол РФ в Финляндии Павел Кузнецов.
Отношения России и Финляндии полностью разрушены, — посол
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Иванова
Если отношения России и Финляндии полностью разрушены - значит пора финам освободить русскую территорию от своего присутствия , а это территория Финляндии. Вам подлецам независимость давали не для того, что бы вы гадили русским.
Ответить
19 час.
ИП
Игорь Петров
Чухонцам пора освободить русские территории...
Ответить
18 час.
Свежие комментарии