Раскрыт секрет леденящего душу ритуала: зачем черепа прибивали гвоздями

В Испании найдены новые улики, которые могут помочь понять смысл "обряда с прибитой головой". Семь найденных черепов свидетельствуют о том, что ритуал железного века был более многогранным, чем считалось ранее.
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