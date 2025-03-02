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Раскрыт секрет леденящего душу ритуала: зачем черепа прибивали гвоздями

Раскрыт секрет леденящего душу ритуала: зачем черепа прибивали гвоздями

В Испании найдены новые улики, которые могут помочь понять смысл "обряда с прибитой головой". Семь найденных черепов свидетельствуют о том, что ритуал железного века был более многогранным, чем считалось ранее.

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