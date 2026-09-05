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Царьград

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Генерал-майор Овчинский: Россия нанесёт удар по Жешуву

Генерал-майор Овчинский: Россия нанесёт удар по Жешуву

Генерал-майор Овчинский описал сценарий, при котором Россия может нанести удар по Жешуву. Он полагает, что в этом случае Москва не спровоцирует военный конфликт с НАТО, но станет сигналом для Запада, что прокси-войну пора заканчивать.

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