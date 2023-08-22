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Хамитов о бое со Шлеменко: «Я рискую, поднимаюсь на два веса выше»

Казахстанский боец ММА Куат Хамитов рассказал о возможном поединке с бывшим чемпионом Bellator россиянином Александром Шлеменко: «Дерёмся с Александром Шлеменко.

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