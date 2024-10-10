Изобретение пресса в XV веке спровоцировало самую смертоносную охоту на ведьм за последние 300 лет, в результате которой погибло 90 000 человек: исследование

Фото: interestingengineering.com Изобретение печатного станка способствовало быстрому распространению идей о колдовстве, ранее ограничивавшихся узкими кругами интеллектуалов об этом сообщают мировые новости онлайн Внезапное появление судебных процессов над ведьмами в Европе раннего Нового времени, возможно, было вызвано одним из важнейших интеллектуальных достижений человечества: изобретением печатного станка в 1440 году.
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