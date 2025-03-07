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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рейнджерс» выменяли Соуси у «Ванкувера», отдав за защитника выбор в 3-м раунде драфта

«Кэнакс» получили в сделке выбор в 3-м раунде драфта НХЛ-2025, изначально принадлежавший «Сан-Хосе».  30-летний канадец провел 59 матчей в текущем сезоне НХЛ, набрав 10 (3+7) очков при полезности «минус 13», 42 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:22.

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