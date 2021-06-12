Карельские Вести

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Как убрать зеленый оттенок с волос: способы исправить, практические рекомендации специалистов

Как убрать зеленый оттенок с волос: способы исправить, практические рекомендации специалистов

При каждом окрашивании волос результат может получиться непредсказуемым. Порой неожиданный оттенок проявляется из-за ошибки неквалифицированного мастера, но иногда проблема возникает по причине вступления в реакцию реагентов прошлого и нынешнего окрашивания.

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