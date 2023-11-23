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Певца Шарлота требуют привлечь к уголовной ответственности, пока светит только административка

Певца Шарлота требуют привлечь к уголовной ответственности, пока светит только административка

Юрий Кот     Певец Эдуард Шарлот, оскорбивший чувства верующих и дискредитировавший ВС РФ, прилетел в Россию и был сразу же задержан в аэропорту Пулково.

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Комментарии
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ВК
Вячеслав Кормилицын
Судить пидора по уголовным статьям.
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17 час.
ВераВерная
Подписчики этого урода пожалеют, соберут ему на билет. А в ИТК  впечатлений ему на всю оставшуюся жизнь хватит, это правда, только той жизни у него с гулькин хрен останется)))
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17 час.
Татьяна Романова
Судя по фото, я подумала, что в заголовке ошибка и читать следует- певица Шарлота. Оказывается, написано верно и ЭТО Шарлот вовсе не грамматическая ошибка, а ошибка матушки природы, ну вот любит она иногда посмеяться:)
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17 час.

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