Российский «Монарх»: известны сроки сертификации и стоимость разных версий авто

Российский гибрид «Монарх» проходит сертификацию — известны цена и планы выпуска. Прототип российского гибридного автомобиля «Монарх» может пройти сертификацию весной 2027 года — после этого модель сможет выйти на рынок.
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