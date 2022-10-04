Источник: «Челси» и «Ливерпуль» зимой поборются за 18-летнего нападающего «Чикаго»

«Челси» готовится побороться с «Ливерпулем» за форварда МЛС Джона Дюрана. Ожидается, что предложения о покупке 18-летнего игрока более чем за $10 млн поступят уже этой зимой, сообщает журналист Том Богерт в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.