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Источник: «Челси» и «Ливерпуль» зимой поборются за 18-летнего нападающего «Чикаго»

Источник: «Челси» и «Ливерпуль» зимой поборются за 18-летнего нападающего «Чикаго»

«Челси» готовится побороться с «Ливерпулем» за форварда МЛС Джона Дюрана. Ожидается, что предложения о покупке 18-летнего игрока более чем за $10 млн поступят уже этой зимой, сообщает журналист Том Богерт в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.

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