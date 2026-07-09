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Более 500 специалистов круглосуточно реконструируют вокзал Алматы-1

Более 500 специалистов круглосуточно реконструируют вокзал Алматы-1

На железнодорожном вокзале Алматы-1 продолжается масштабная реконструкция. В строительных работах, которые ведутся в две смены, задействовано более 500 специалистов, а готовность объекта уже составляет 40%, сообщили в Минтранспорта РК.

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