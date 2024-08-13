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Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году

Михаил Поликарпов: ВСУ играют ва-банк под Курском, как немцы под Арденнами в 1945 году

© Из личного архива Сегодня 1,2K прочитали Наступление ВСУ в Курской области — это попытка сыграть ва-банк.

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