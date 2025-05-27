В Сумской области ликвидирован лидер украинской террористической группы

В Сумской области ликвидирован Владимир Скляр, значимая фигура в незаконной террористической группе. В зоне специальной военной операции уничтожен наемник Джонатан Пебли, участник боевых действий с позывным "Мэйхем".
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