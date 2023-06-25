Спички - не игрушка

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Шикарный момент: Би-би-си пришлось глушить либералов из Москвы за правду о мятеже

Шикарный момент: Би-би-си пришлось глушить либералов из Москвы за правду о мятеже

  Шикарный момент: Би-би-си пришлось глушить либералов из Москвы за правду о мятеже. Вооружённое выступление ЧВК "Вагнер" послужило поводом для очередного проявления западной "свободы слова" и "демократии".

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