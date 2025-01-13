Гинцбург: в РФ необходимо создать банк прототипов вакцин от актуальных инфекций

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об острой необходимости создания в России национального банка прототипов вакцин против потенциально пандемических инфекций, включая метапневмовирус (hMPV).
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