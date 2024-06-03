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Началось производство комплексов для IT-безопасности. Первую очередь открыли в Томске

Началось производство комплексов для IT-безопасности. Первую очередь открыли в Томске

В Томске открыли первую очередь производства комплексов квантового распределения ключейПервая очередь производства программно-аппаратных комплексов квантового распределения ключей для информационной безопасности была запущена в Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Томске — об этом сообщил Антон Юдин, генеральный директор компании «ПроКвант», во время визита в город министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.

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