Началось производство комплексов для IT-безопасности. Первую очередь открыли в Томске

В Томске открыли первую очередь производства комплексов квантового распределения ключейПервая очередь производства программно-аппаратных комплексов квантового распределения ключей для информационной безопасности была запущена в Особой экономической зоне (ОЭЗ) в Томске — об этом сообщил Антон Юдин, генеральный директор компании «ПроКвант», во время визита в город министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.