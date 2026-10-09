СВМДА 34 года: Сарыбай о будущем организации в Азии

Кайрат Сарыбай в интервью, приуроченном к 34-летию Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, рассказал о ходе преобразования структуры в полноценную международную организацию и о её инструментах превентивной дипломатии.
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