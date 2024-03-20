СФ одобрил закон об обязательном размещении флага России в детсадах, колледжах и вузах

Совет Федерации одобрил закон, который обязывает все образовательные учреждения с нового учебного года разместить государственный флаг России на своих зданиях и территориях – вне зависимости от форм собственности.
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