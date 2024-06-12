Цена Oasis Network (ROSE) бросает вызов рыночным тенденциям

Основной актив Oasis Network, ROSE, демонстрирует признаки разворота нисходящей тенденции. Этот сдвиг поддерживается 50-дневной и 200-дневной экспоненциальными скользящимися средних (EMA), хорошо известного бычьего сигнала в техническом анализе.
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