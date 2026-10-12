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Школьники Подмосковья проверят знания о родном крае в шоу «Квизтория»

В субботу, 17 октября, на телеканале 360.ru состоится премьера интеллектуального шоу «Квизтория». В нем одаренные школьники Подмосковья посоревнуются в знаниях о родном крае.

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