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Маттиас Заммер: «В Германии проблема со спортивными директорами. Слишком много отдаем тренерам – им нужно заботиться об играх и сотрудниках. Это должно измениться»

Бывший футболист сборной Германии Маттиас Заммер выделил проблему со спортивными директорами в немецком футболе.

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