💡 «Крымэнерго» перешло в режим повышенной готовности из-за непогоды Днём 15 октября и до утра 16 октября в регионе ожидаются дожди, в южных и восточных районах грозы, а также усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.
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