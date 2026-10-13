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test mazurok

2 подписчика

💡 «Крымэнерго» перешло в режим повышенной готовности из-за непогоды Днём 15 октября и до утра 16 октября в регионе ожидаются дожди, в южных и восточных районах грозы, а также усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

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