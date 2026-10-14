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MeMo-Logic

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Микрострелки: как новый тренд макияжа меняет взгляд

Микрострелки: как новый тренд макияжа меняет взгляд

Если вы до сих пор не подружились с подводкой и не научились выводить идеально ровные стрелки на веках — выдохните .

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