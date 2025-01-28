Переработка сырой нефти в России резко возросла после санкций США

Эксперты по сырьевым товарам предсказали, что тенденции на нефтяных рынках, наблюдаемые в начале нового года, вероятно, сохранятся долгое время, в том числе за счет изъятия большего количества российского сырья после санкций.
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