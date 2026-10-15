В 2026 году в Анапе реализуются 25 инвестиционных проектов на сумму более 250 млрд рублей, из которых 21 приходится на санаторно-курортную сферу и позволит создать свыше 17 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Волгограде умер...
- "Ужасающий ответ"...
- "Режем хвост по м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым