Защитника «Оренбурга» Прохина дисквалифицировали на два матча за оскорбления судьи

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил, что защитник «Оренбурга» Данила Прохин дисквалифицирован на два матча за нецензурную брань в адрес арбитра после матча 15-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:2).
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