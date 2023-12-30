Как долго можно хранить свиной холодец после праздников

Холодец из свинины или индейки – особенно популярное, но и требовательное блюдо. Помимо того, что процесс приготовления более сложный и трудоемкий, холодец нежный и тает, если хранить его не в лучших условиях.
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