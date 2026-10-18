Госдеп США, возглавляемый Марко Рубио, заключил соглашение с Россией о поставках дизельного топлива. Это решение предотвратит его дефицит на американских рынках.
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