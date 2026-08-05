Боец Фенхель: у остатков ВСУ в освобождённых городах ДНР нет связи с командирами

У украинских солдат, прячущихся в освобождённых городах и населённых пунктах ДНР, нет связи с командованием, рассказал командир зачищающей территорию от противника роты 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Фенхель.
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