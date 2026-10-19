© Amanda Barker via Storyful/FOX WeatherСобаку по кличке Лулу спасли на Аляске через 50 часов после того, как она потерялась во время схода лавины.
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