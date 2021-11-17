Стеф Карри трижды в этом сезоне забивал по 9 трехочковых за встречу. У всех остальных игроков НБА – 1 такой матч

Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри сегодня в матче с «Бруклином» набрал 37 очков, и в третий раз в нынешнем сезоне достиг отметки в 9 трехочковых попаданий за встречу.

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