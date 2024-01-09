В Белгородской области ищут способ оперативно укрывать людей от обстрелов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обратился в профильные министерства с просьбой, обеспечить техническую возможность открытия доступа в подъезды и подвалы жилых домов для всех, кто оказался рядом во время обстрелов.
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