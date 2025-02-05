В переговорах с Нетаньяху президент США углубляет свой план о выселении палестинцев в другие страны

Всеми ожидалось, что, принимая 4 февраля в качестве первого официально посетившего его иностранного лидера израильского премьера Нетаньяху, президент Трамп выразит ему свою решительную поддержку в действиях последнего времени.
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