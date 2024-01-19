Россияне смогут проверять подлинность ювелирных украшений с помощью QR-кода

Минфин разработал способ проверки подлинности ювелирных изделий по QR-коду через сайт Федеральной пробирной палаты (ФПП), пишут "Известия", ссылаясь на сопроводительные документы к проекту постановления правительства.
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