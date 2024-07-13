OpenAI разрабатывает новую технологию искусственного интеллекта под кодовым названием Strawberry

Компания OpenAI, известная созданием популярного чат-бота ChatGPT, работает над новым проектом под кодовым названием Strawberry, который призван значительно улучшить возможности «рассуждений» её моделей на базе искусственного интеллекта.
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