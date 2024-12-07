Huawei готовит новый процессор Kunpeng с HBM

Новые электронные письма от инженеров Huawei, касающиеся разработки ядра Linux, свидетельствуют о том, что HiSilicon - дочерняя компания Huawei по производству чипов - готовит новую SoC Kunpeng с технологией HBM (High Bandwidth Memory), о чем сообщает Phoronix.
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