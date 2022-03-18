8 лет под одним флагом: годовщину присоединения Крыма к России отметили в Уссурийске

В пятницу, 18 марта, на центральной площади Уссурийска прошел торжественный митинг, посвященный восьмой годовщине воссоединения Республики Крым с Россией.
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