Оперативная обстановка по пожарам на территории Республики Крым

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Республике Крым за прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 5 пожаров, из них 2 в жилом, 1 в не жилом секторе, 1 возгорание сухой растительности и мусора и 1 автомобиль.