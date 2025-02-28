Врач Бережанский назвал самые неочевидные симптомы рака крови

Лейкоз, или рак крови, — это опасное заболевание, которое часто обнаруживается случайно. О том, какие признаки могут указывать на эту болезнь, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал Павел Бережанский, доктор медицинских наук и ведущий научный сотрудник ГБУЗ МО «НИКИ детства МЗ МО».
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