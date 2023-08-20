Отупляющий и примитивный контент "Ютуба" делает из детей потребителей-дебилов

У нас тут дети сильно сквернословят вне зависимости от возраста. Мимо группы детей идешь - мат-перемат!! И мальчики при девочках, и девочки при мальчиках, и без. Никого не стесняются. Орут, матерятся... и все тут. Тупые!!

Nikolia Vovchenko

А,что,не очень хороший контент только на Ю-тубе или ещё где то есть в тырнете...А,раз мы сами не можем стоять за спиной у младшеньких и контролировать контент,может ввести ценз 18+ на использование сматфонов,ноутбуков и компьютеров или уж совсем запретить тырнет для тех,кто моложе 18..как со спиртным...Раз нам,взрослым,некогда заниматься с крохами разборами вопросов"что такое хорошо,а что такое плохо"...А,запретить ,так уже запрещён твиттер и что..."наш"бывший пРезидент им свободно пользуется или вы думаете что крохи не знают как обойти запрет...