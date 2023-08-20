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Отупляющий и примитивный контент "Ютуба" делает из детей потребителей-дебилов

Отупляющий и примитивный контент "Ютуба" делает из детей потребителей-дебилов

Дьявольский «Ютюб» Тема "Ютюба" — одна из главных, разберём ее максимально подробно. Детский контент занимает львиную долю всего "Ютюба", это максимально востребованный тип контента, но детский он не потому, что он рассчитан на детей и полезен им, а просто потому, что дети его смотрят.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
У нас тут дети сильно сквернословят вне зависимости от возраста. Мимо группы детей идешь - мат-перемат!! И  мальчики при девочках, и девочки при мальчиках, и без. Никого не стесняются. Орут, матерятся... и все тут.  Тупые!!
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13 час.
Nikolia Vovchenko
А,что,не очень хороший контент только на Ю-тубе или ещё где то есть в тырнете...А,раз мы сами не можем стоять за спиной у младшеньких и контролировать контент,может ввести ценз 18+ на использование сматфонов,ноутбуков и компьютеров  или уж совсем запретить тырнет для тех,кто моложе 18..как со спиртным...Раз нам,взрослым,некогда заниматься с крохами разборами вопросов&quot;что такое хорошо,а что такое плохо&quot;...А,запретить ,так уже запрещён твиттер и что...&quot;наш&quot;бывший пРезидент им свободно пользуется или вы думаете что крохи не знают как обойти запрет...
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13 час.

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