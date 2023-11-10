В бюджете Иркутска на 2024 год заложат деньги на проектирование реконструкции Улан-Баторской

В городе Иркутске собираются реконструировать улицу Улан-Баторская. Как стало известно на заседании комиссии Думы по вопросам транспорта, в бюджете города на 2024 год заложат средства на проектирование ремонта дороги по улице.
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