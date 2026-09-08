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Лаборатория ИКИ РАН: 8 сентября на Земле началась магнитная буря

Лаборатория ИКИ РАН: 8 сентября на Земле началась магнитная буря

Первая магнитная буря сентября началась на Земле около 11:00 по московскому времени во вторник. Об этом сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

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