Маск объявил "войну" "радужным"

Буквально за неделю-полторы Илон Маск сделал следующее: а) отреагировал на происходящего в Техасе: "Вашингтон Техасу не указ!" и "ТехасНаш!" б) отключил украинским военным доступ к интернету Starlink в Крыму, потому что хочет "помогать людям, а не убивать их" в) поддержал Такера Карлсона - "арестовать всех, кто призывает арестовать Такера Карлсона" г) отметился фразой Данилы Багрова "Американец, сила в правде" д) отключил Starlink уже под Авдеевкой, где идут ожесточенные бои е) на очередное про военное выступление Байдена написал, что "эту мясорубку надо было заканчивать еще год назад".