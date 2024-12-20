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Царьград

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Маск снова оскорбил Шольца и призвал уйти в отставку после теракта в Магдебурге

Маск снова оскорбил Шольца и призвал уйти в отставку после теракта в Магдебурге

Илон Маск обозвал Олафа Шольца дураком и заявил, что ему немедленно стоит подать в отставку.Американский миллиардер снова позволил себе оскорбительное высказывание в адрес немецкого канцлера.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Обзывать ливерную колбасу несерьёзно...
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