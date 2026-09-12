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Тренер «Зенита» Оливейра о 2:1 с «Локо»: «Сами себе создаем проблемы. 1-й тайм был качественный, но ненужная ошибка и пропустили, пришлось догонять. Соперник хорошо оборонялся»

Тренер « Зенита » Вильям Оливейра высказался о победе над « Локомотивом » в 8-м туре Альфа ‑Банк РПЛ (2:1).

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