«Так и надо шпротине!» Бизнес Вайкуле оказался под ударом националистов

Бизнес Лаймы Вайкуле оказался под ударом латвийских националистов из-за того, что салон красоты Laima Lux в Риге предлагает клиентам прейскурант и информацию об услугах на двух языках — латышском и русском.
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