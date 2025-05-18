Путин назвал необходимый для России результат СВО

Президент заверил, что у страны хватит сил, чтобы завершить спецоперацию с нужным итогом Владимир Путин заявил, что необходимый для России результат СВО – это долгосрочный мир, обеспечение безопасности страны и русскоязычных украинцев, передает слова президента журналист ВГТРК Павел Зарубин.
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