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Петербургский дневник

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Путин назвал необходимый для России результат СВО

Путин назвал необходимый для России результат СВО

Президент заверил, что у страны хватит сил, чтобы завершить спецоперацию с нужным итогом Владимир Путин заявил, что необходимый для России результат СВО – это долгосрочный мир, обеспечение безопасности страны и русскоязычных украинцев, передает слова президента журналист ВГТРК Павел Зарубин.

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Михаил Васильев
Ну очень туманно ...
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