Торты от Абдулова и выбор в пользу семьи: как живет советская звезда Гражина Байкштите

В конце 1970-х годов Гражина Байкштите находилась на вершине популярности в советском кинематографе. Актрису с изысканной европейской внешностью и выразительным взглядом наперебой приглашали на роли роковых иностранок и загадочных героинь.
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