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Царьград

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КазТрансОйл сообщил о снижении транспортировки нефти в августе

КазТрансОйл сообщил о снижении транспортировки нефти в августе

АО "КазТрансОйл" сообщает об уменьшении объема транспортировки нефти в августе 2026 года до 200 тысяч тонн в порт "Усть-Луга".

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