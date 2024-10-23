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Посол Мирошник: за неделю в результате ударов ВСУ по РФ пострадали 73 человека

Посол Мирошник: за неделю в результате ударов ВСУ по РФ пострадали 73 человека

Украинские военные в ходе атак на территорию РФ за последние семь дней ранили 63 человека. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родиона Мирошника, пишет РИА Новости.

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